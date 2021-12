Quatre courses et quatre victoires pour Wout van Aert qui s'impose devant Mathieu van der Poel

(c) Belga

Le premier duel de la saison entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel a tourné à l'avantage du Sportif belge de l'année.

Wout van Aert a en effet remporté dimanche la 11e des 15 épreuves de Coupe du monde de cyclocross à Termonde, devant le Néerlandais Mathieu van der Poel. Sur un circuit difficile et technique, et sans le public, l'Anversois remporte son 4e cyclocross en autant de course cette saison depuis son retour le 4 décembre à Boom.

Pour le Néerlandais, il s'agissait de sa rentrée dans les labourés. Une rentrée reportée d'une semaine en raison d'une blessure au genou. Parti en boulet de canon depuis la 3e ligne (Van Aert de la 2e), van der Poel est passé déjà en tête à la fin du premier tour avec Toon Aerts.

Le Néerlandais, champion du monde, devait un moment laisser filer les deux Belges à la fin du deuxième tour. Van Aert ne tardait pas à prendre la tête, poursuivi par le Néerlandais.

Le trio se reformait cependant à la mi-course, mais Van Aert en remettait une couche pour distancer Van der Poel et Aerts. Ce sera l'ordre d'arrivée au terme des 8 tours de circuit (et 20,14 km), Toon Aerts allait compléter le podium. Michael Vanthourenhout et Quinten Hermans, dans cet ordre, complètent le top 5.

Le Britannique Tom Pidcock n'a lui pas eu voix au chapitre et termine 8e juste devant Eli Yserbyt 9e, leader du classement général de la Coupe du monde.

Le prochain rendez-vous de Coupe du monde est programmé le 2 janvier à Hulst aux Pays-Bas. La manche d'Anvers le 5 décembre à Anvers ayant été annulée, la Coupe du monde est ramenée de 16 à 15 manches. Dimanche, le trio s'affrontera pour un nouveau duel en Superprestige à Heusden-Zolder.