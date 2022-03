La Roue Tourangelle - Premier succès de la saison pour Nacer Bouhanni

(Belga) Le Français Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) a enlevé la 20e édition de la Roue Tourangelle (1.1), disputée dimanche sur 202 km entre Château-Renault et Tours. Le Vosgien s'est montré le plus rapide au sprint devant ses compatriotes Bryan Coquard (Cofidis) et Sandy Dujardin (TotalEnergies).

Le premier Belge est Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise), 5e. Nacer Bouhanni, 31 ans, a décroché dimanche son premier succès de la saison, après plusieurs places sur le podium. Il s'était classé 2e de la Clasica de Almeria en février et plus récemment, 2e de Milan-Turin il y a dix jours et 3e de Bruges-La Panne jeudi. Le natif d'Épinal, qui affiche désormais 70 victoires au compteur, avait terminé 2e de la Roue Tourangelle l'an dernier derrière un autre Français, Arnaud Démare, qui était dimanche à Gand-Wevelgem, où il a pris la 10e place.