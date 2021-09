La SNCB va renforcer son offre de trains à l'occasion des Mondiaux de cyclisme

(Belga) La SNCB a détaillé vendredi les renforcements prévus dimanche sur son réseau pour gérer au mieux l'afflux de spectateurs et spectatrices attendus en Flandre à l'occasion des Championnats du monde de cyclisme sur route. Au total, 35.000 places assises vont être créées pour pouvoir rejoindre ou revenir de Knokke et Bruges en train.

Dimanche, le coup d'envoi des Mondiaux de cyclisme sera lancé avec une course contre-la-montre reliant Knokke-Heist à Bruges. De nombreux amateurs de la discipline sont attendus sur place, mais l'accessibilité en voiture à ces deux villes devra être limitée pour rendre l'organisation de la course possible. Les organisateurs, et la SNCB recommandent donc de s'y rendre en train, le départ et l'arrivée de la course étant tous deux accessibles à pied depuis les gares respectives. Pour remédier à l'afflux inévitable de voyageurs que l'événement va générer sur son réseau, la société des chemins de fer belges a donc prévu le déploiement de 16 trains supplémentaires et la création de nouvelles places à bord de ses trains réguliers, pour étoffer ainsi son offre de 35.000 places. Les usagers peuvent utiliser un ticket week-end pour se rendre sur place, ce qui leur permettra de faire l'aller-retour à moitié prix, précise la SNCB. Cette dernière conseille également de bien préparer son trajet via le planificateur d'itinéraire disponible en ligne et d'acheter son ticket de train à l'avance. (Belga)