68 victoires d'étape en une image: la superbe accolade entre Eddy Merckx et Mark Cavendish (photos)

Eddy Merckx est sur le Tour de France vendredi, invité d'honneur dans la voiture de la direction de course pour suivre la 19e étape de la Grande Boucle entre Mourenx et Libourne.

Mourenx signifie beaucoup pour Eddy Merckx auteur d'un exploit peu banal sur la route de sa première victoire dans le Tour de France en 1969. Le 15 juillet 1969 en effet, Eddy Merckx, maillot jaune avec plus de 8 minutes d'avance, s'offrait une chevauchée fantastique en solitaire de 140 kilomètres pour remporter la 17e étape entre Luchon et Mourenx, via le Soulor et l'Aubisque. Un exploit qui a marqué le "Cannibale'.

Le Mourenx 1969 sera le nom donné à l'un de ses vélos. Cette 19e étape est en principe favorable aux sprinters et Mark Cavendish pourrait y décrocher une 35e victoire dans le Tour de France et battre par la même occasion le record d'Eddy Merckx (34). Les deux hommes ont largement profité d'une accolade sur la ligne de départ. Eddy Merckx souhaitant bonne chance au Britannique. "J'espère qu'il va gagner sa 35e victoire", a souhaité Eddy Merckx. "Comme ça je serai débarrassé de toutes ces questions sur le record et vous me laisserez tranquille", a-t-il lancé à la presse.

"Ce serait mieux que vous voyez d'où il vient après quelques années difficiles. Il le mérite. C'est un grand champion. Vous ne pouvez pas comparer sa carrière par rapport à la mienne. C'était une période différente, mais ce qu'il a accompli sur ce Tour est vraiment génial, il est sans aucun doute le meilleur sprinteur du monde." Eddy Merckx a également fait l'éloge de Tadej Pogacar. Le Slovène est bien partout pour remporter son deuxième Tour de France consécutif. "Je vois en lui le nouveau cannibale", a commenté Eddy Merckx reprenant le surnom dont on l'a affublé durant sa carrière. "Il a déjà gagné un Tour et normalement il va bientôt gagner son deuxième Tour de France. Il est extrêmement fort. Je peux le voir remporter plusieurs éditions du Tour dans les années à venir. S'il ne lui arrive rien, il peut certainement en gagner plus que cinq", soit le record détenu par Eddy Merckx (de 1969 à 1972 et en 1974), Jacques Anquetil (1957 et de 1961 à 1964), Bernard Hinault en (1978, 1979, 1981, 1982 et 1985) et Miguel Indurain (de 1991 à 1995).