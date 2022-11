Lauren Molengraaf: "Heureuse de conquérir le titre européen dans une course très dure"

(Belga) "Je suis très fière d'avoir conquis le titre européen à Namur car je me suis imposée au terme d'une course très dure et très fatigante, sur un circuit très dur", a expliqué la nouvelle championne d'Europe des juniores dames, Lauren Molengraaf, sacrée samedi à la Citadelle de Namur. "Je m'étais classée douzième du championnat d'Europe l'an dernier. Cette année, il y a beaucoup de stress dans cette course, car j'étais annoncée comme favorite. J'ai eu un mauvais départ mais j'ai fini par revenir sur la tête de course. L'Italienne Valentina Corvi a été une adversaire très forte et nous avons livré une très belle bataille dans la deuxième partie de course pour la victoire finale. J'ai dû beaucoup me battre et, à la fin, les choses ont tourné en ma faveur. Je suis très fière de porter le maillot de championne d'Europe et je veux en profiter dans mes prochains rendez-vous. La suite de mon programme hivernal sera orientée sur les manches de la Coupe du monde et sur le championnat du monde dans mon pays".

Lauren Molengraaf, leader actuelle de la Coupe du monde chez les juniores, s'est notamment imposée cette saison dans les manches de la Coupe du monde de Maasmechelen et de Tabor. (Belga)