Laurens Sweeck débloque son compteur: "J'ai un peu paniqué dans le dernier tour"

(Belga) Laurens Sweeck a empoché sa première victoire de la saison dans les labourés en remportant la 4e manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Maasmechelen.

"Cela fait beaucoup de bien", a réagi Sweeck. "J'ai pris un bon départ et j'ai pu me placer en tête. Il y a eu beaucoup d'attaques mais l'objectif était de ne pas faire d'erreurs. Eli Iserbyt est parti à la faute et est tombé. C'est surtout parce que nous roulions tous à la limite. J'étais aussi parfois à la limite dans certains virages. J'ai aussi connu un peu de malchance. Dans le dernier tour, j'ai un peu paniqué mais j'ai pu changer de vélo rapidement." Après trois deuxièmes places en Coupe du monde et une deuxième place samedi à Ruddervoorde en Superprestige, Laurens Sweeck a cette fois pu monter sur la plus haute marche du podium. "C'est ma première victoire de la saison et la chance était de mon côté cette fois. J'efface un peu le goût amer de Ruddervoorde où je ne pouvais pas me contenter de ma deuxième place. J'ai exprimé quelques critiques à l'égard d'Eli Iserbyt après cela, mais tout cela a donné un peu de vie au cross. Je suis heureux de ma première victoire en Coupe du monde." (Belga)