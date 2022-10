Laurens Sweeck s'impose à Maasmechelen, fin de série de cyclocross pour Eli Iserbyt

(Belga) Laurens Sweeck a mis fin à l'hégémonie d'Eli Iserbyt en Coupe du monde de cyclocross en remportant la 4e manche dimanche à Maasmechelen.

Sweeck s'est imposé en solitaire avec 13 secondes d'avance sur le Néerlandais Lars van der Haar, champion d'Europe en titre. Vainqueur des manches de Waterloo, Fayetteville, aux Etats-Unis, et Tabor en République Tchèque, Iserbyt a lui dû se contenter de la 3e place à 20 secondes. Michael Vanthourenhout, 4e à 24 secondes, et Niels Vandeputte, 5e à 27 secondes, complètent le top 5. Au classement de la Coupe du monde, Iserbyt reste en tête avec 145 points, 23 de plus que Sweeck, 2e avec 142 points. Vanthourenhout occupe la 3e place avec 94 points. Chez les dames, Fem Van Empel a enchaîné avec une quatrième victoire de suite en Coupe du monde. La Néerlandaise s'est imposée avec 3 secondes d'avance sur sa compatriote Puck Pieterse. Une autre Néerlandaise, Shirin van Aanroij, a complété le podium à 6 secondes. Laura Verdonschot termine 18e et meilleure Belge à 3:24. Au classement général, Van Empel assure sa première place avec 160 points, 72 de plus que sa compatriote Denise Betsema (88). Ceylin del Carmen Alvarado est 3e avec 87 points. La cinquième des quatorze manches de la Coupe du monde se tiendra le 13 novembre aux Pays-Bas, aux Beekse Bergen, rendez-vous qui fait son apparition au calendrier. La saison se terminera le 29 janvier à Besançon, en France. (Belga)