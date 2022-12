Laurens Sweeck satisfait de sa deuxième place acquise en Irlande derrière Wout van Aert

(Belga) Le Belge Laurens Sweeck a terminé deuxième de la neuvième épreuve de la Coupe du monde de cyclocross, disputée dimanche à Dublin en Irlande. En finissant derrière Wout van Aert, il a conforté sa première place au classement de la compétition en prenant 17 points d'avance sur Eli Iserbyt, seulement septième ce dimanche.

Course après course, Sweeck installe un petit écart avec Iserbyt, son premier poursuivant. Désormais, Sweeck possède 266 points, contre 249 pour son dauphin. "C'était une course passionnante", a lancé Sweeck au micro de Play Sports à l'issue de la course. "Les positions changeaient constamment, personne ne restait très longtemps en tête. Ça évoluait sans cesse. Lorsque Wout a démarré, je n'étais pas dans sa roue. Ensuite, je n'ai pas réussi à le rejoindre. Wout mérite sa victoire. Personnellement, je me contente de cette deuxième place. Ma condition est encore bonne, sinon je n'aurais jamais pu faire deuxième ici." Le champion du monde britannique Tom Pidcock est venu compléter le podium. "Ça a été une course très étrange. Le groupe de tête est resté assez étoffé pendant un long moment. Il n'y avait pas vraiment un endroit où pouvoir faire la différence. C'était une course assez rare. Il y a eu constamment des accélérations, mais tout le monde revenait quand même. C'était un jour assez spécial", a estimé le pensionnaire de la formation INEOS Grenadiers. (Belga)