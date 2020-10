Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) ne gagnera pas le contre-la-montre d'ouverture du Tour d'Italie. Le détenteur du record de l'heure a chuté en début de course, perdant ses chances de victoire. Après sa course, il n'était pas satisfait du parcours et du contre-la-montre. "Ils n'ont même pas pris le temps de nettoyer la route, je suis très déçu", a commenté Campenaerts.



Campenaerts a bouclé le parcours en 16:27 après une chute. "Pour être honnête, j'étais très prudent dans ce virage, car je savais que c'était un endroit dangereux, où tu ne pouvais pas gagner de temps mais seulement en perdre en prenant des risques. Donc je n'ai pas pris de risque, j'avançais très lentement et je suis quand même tombé. Je suis déçu, pas seulement au sujet de mon contre-la-montre, mais à propos du parcours de ce Giro. C'est trop ridicule pour parler", a-t-il expliqué sur Eurosport. "Je suis sûr à 100 pour-cent que la route n'a pas été nettoyée. La route était pleine d'huile. A Imola, tout a été nettoyé et ici, sur 15 kilomètres, ce n'était apparemment pas possible. Je trouve cela décevant. La longue ligne droite, environ 7 kilomètres, était pleine de bosses et le vent la rendait encore plus dangereuse. Quand tu vois le détenteur du record de l'heure sortir des lignes sur de tels tronçons, tu en sais assez. Honnêtement, je suis heureux d'avoir chuté car cette portion était dangereuse. Je ne pense pas que quelqu'un sera content avec ce parcours."