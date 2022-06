Le boss: Wout van Aert remporte la première étape du Critérium du Dauphiné, 4e victoire cette saison pour le Belge

Le Belge Wout van Aert (Jumbo) a enlevé au sprint la première étape du Critérium du Dauphiné, dimanche à Beauchastel, et a endossé le maillot jaune de leader.

Le champion de Belgique a devancé nettement le Britannique Ethan Hayter et le jeune Américain Sean Quinn (22 ans) après les 191,8 kilomètres de cette étape courue intégralement en Ardèche.

Le sprint massif a été privé de plusieurs spécialistes (Groenewegen, Bauhaus, Molano) distancés dans la dernière côte, à l'approche des 30 derniers kilomètres, à la suite du forcing de l'équipe Trek.

L'échappée de trois coureurs (Rolland, Bouet, Huys), formée dès la première heure, a pris fin dans cette montée, précédant un final en descente sur une route alternant le sec et le mouillé puis les 15 derniers kilomètres sur le plat.

Âgé de 27 ans, van Aert a remporté son quatrième succès d'étape au Dauphiné. Vainqueur notamment du Het Nieuwsblad et de l'E3 Classic, le Belge compte désormais 34 victoires à son palmarès. Sa dernière victoire remontait au 24 avril sur Liège-Bastogne-Liège. C'est sa 4e victoire et son 11e podium de la saison, le tout en 15 jours de course seulement.

Lundi, la deuxième étape, au parcours plus sélectif, relie Saint-Péray (Ardèche) à Brives-Charensac (Haute-Loire) sur 169,8 kilomètres.