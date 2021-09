Le Canada emmené par Hugo Houle sur les terres louvanistes, Woods a décliné sa sélection aux Mondiaux de cyclisme

(Belga) Hugo Houle, Antoine Duchesne et Guillaume Boivin, récent champion national, seront les trois principaux atouts du Canada le 26 septembre lors de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme, disputée entre Anvers et Louvain.

Houle, 30 ans et actif chez Astana-Premier Tech, mettra son expérience au service de son équipe, lui qui a disputé 24 Monuments, dont neuf fois le Tour des Flandres et sept fois Paris-Roubaix. Outre Duchesne (Groupama-FDJ) et Boivin (Israel Start-Up Nation), l'équipe canadienne sera complétée par Ben Perry (Astana-Premier Tech), Nickolas Zukowsky et Pier-André Côté (Rally Cycling). La meilleure chance de briller lors du rendez-vous belge réside peut-être dans le chrono individuel. Récent champion national, Hugo Houle tentera d'y faire parler ses qualités de rouleur. Michael Woods, deux victoires cette saison et très à l'aise quand la route s'élève, a décliné sa sélection, a précisé la fédération canadienne de cyclisme. (Belga)