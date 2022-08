Le coureur belge, Arjen Livyns rejoindra Lotto Dstny en 2023

(Belga) Arjen Livyns s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec Lotto Dstny, le nom de l'équipe Lotto Soudal à partir de la saison prochaine, a annoncé lundi la formation belge.

Livyns, 27 ans, viendra "renforcer le noyau des classiques de la formation WorldTour et pourra également tenter sa chance dans les échappées", selon le communiqué de sa future équipe. Livyns évolue depuis 2020 sous les couleurs de Bingoal Pauwels Sauces WB. "Après 5 années chez les pros, je suis heureux d'enfin recevoir ma chance dans une grande équipe comme Lotto Dstny", a déclaré le coureur belge. "J'aimerais trouver ma place dans l'équipe des classiques aussi vite que possible. Je me sens chez moi lors des classiques flamandes, ce sont les courses qui me conviennent le mieux. J'aimerais donc y franchir un cap supplémentaire. Je me considère comme un coureur complet: je peux tenir longtemps quand la route s'élève et je n'ai pas peur de participer à la préparation des sprints. Mais je suis surtout très motivé à l'idée de montrer ce dont je suis capable." Livyns se dit "reconnaissant" envers son équipe actuelle pour les opportunités qu'elle lui a données. "Mais je suis à présent heureux de pouvoir me montrer au plus haut niveau alors que j'approche du sommet de ma carrière sportive." Livyns n'a pas encore gagné de victoire chez les pros. Cette saison, il a fini sixième de la Brussels Cycling Classic et 18e de Gand-Wevelgem. (Belga)