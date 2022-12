Le cycliste Stijn Steels ne cherche plus d'équipe : "Fier de ma carrière"

(Belga) Stijn Steels, 33 ans, a arrêté sa recherche d'une nouvelle équipe, mettant un terme à sa carrière de cycliste professionnel. Il l'a raconté à la télévision locale Focus-WTV.

En fin de contrat chez Quick-Step Alpha Vinyl, où il a roulé lors des trois dernières saisons, Steels a déclaré à la télévision de Flandre Occidentale qu'il "était fier de sa carrière". "J'ai d'abord rêvé de devenir professionnel puis j'ai rêvé d'aller plus loin encore", a dit le résident de Meulebeke. "Je suis arrivé au sommet. Peut-être pas le sommet absolu mais j'ai roulé pendant des années avec les plus grands et j'ai pu les aider." Neveu de Tom Steels, directeur sportif du 'Wolfpack', Stijn Steels évoluait depuis 2019 au sein de la structure belge dirigée par Patrick Lefevere, où il avait le rôle d'équipier. Auparavant, il a porté les couleurs de Roompot (2019), Vérandas Willems-Crelan (2018), Sport Vlaanderen-Baloise (2014-2017) et Crelan-Euphony (2013). Le natif de Gand n'a jamais gagné chez les professionnels, devant se contenter de succès sur des courses moins importantes comme A Travers les Ardennes flamandes (2015) ou encore le GP de la Ville de Lillers (2016). Stijn Steels a été victime mi-novembre d'une lourde chute lors des derniers Six Jours de Gand de cyclisme sur piste, s'occasionnant une contusion pulmonaire ainsi que des fractures de trois côtes et de deux vertèbres. (Belga)