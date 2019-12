Le Danois Jakob Fuglsang, chef de file d'Astana pour le Giro

(Belga) Jakob Fuglsang sera le chef de file de la formation Astana au prochain Tour d'Italie du 9 au 31 mai qui s'élancera de Budapest, en Hongrie. C'est ce qui est, notamment, ressorti de la présentation officielle de la formation kazakhe samedi dans le cadre de son stage à Calpe en Espagne. Vingt-sept des 28 coureurs de l'effectif d'Alexandr Vinokourov, dont Laurens De Vreese, le seul Belge, étaient présents.

Seul Artyom Zakharov est absent. Le Kazakh est à Brisbane, en Australie pour une manche de la Coupe du monde de cyclisme sur piste. C'est la 15e saison d'Astana au sein du peloton. Les coureurs enfourcheront un nouveau vélo, le Wilier 0 SLR, ultra-léger avec freins à disque, cables entièrement incorporés, et aux couleurs du Kazakhstan (jaune et bleu). Les principaux objectifs d'Astana se concentreront autour du Giro avec Jakob Fuglsang, 34 ans, alors que Miguel Angel Lopez, 25 ans, effectuera ses débuts au Tour de France, comme chef de file aussi. Alexey Lutsenko, 27 ans, le champion du Kazakhstan, a fait du Tour des Flandres et des classiques ardennaises ses objectifs avant de disputer lui aussi la Grande Boucle pour épauler Miguel Angel Lopez et gagner une étape. Lutsenko est ambitieux aussi pour les Jeux Olympiques de Tokyo. "Ce sera un grand moment d'être de retour au Giro", a confié Jakob Fuglsang, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège cette année et 2e de la Flèche Wallonne. "C'est l'une des plus belles courses au calendrier et on en a un très bon souvenir en 2016 avec une victoire avec l'équipe (et Vicenzo Nibali, ndlr). Ce sera la première fois que je serai chef de file et c'est un grand honneur d'endosser ce rôle. Après le Giro, j'aiderai Miguel Angel Lopez au Tour de France avant un autre grand objectif pour moi en 2020: les Jeux Olympiques." L'effectif d'Astana pour la saison 2020: Alexander Aranburu (Esp), Zhandos Bizhigitov (Kaz), Manuele Boaro (Ita), Hernando Bohorquez (Col), Rodrigo Contreras (Col), Laurens De Vreese (BEL), Fabio Felline (Ita), Daniil Fominykh (Kaz), Omar Fraile (Esp), Jakob Fuglsang (Dan), Yevgeniy Gidich (Kaz), Jonas Gregaard Wilsly (Dan), Dmitriy Gruzdev (Kaz), Hugo Houle (Can), Ion Izagirre (Esp), Gorka Izagirre (Esp), Miguel Angel Lopez (Col), Alexey Lutsenko (Kaz), Davide Martinelli (Ita), Merhawi Kudus (Ery), Yuriy Natarov (Kaz), Vadim Pronskiy (Kaz), Oscar Rodriguez (Esp), Luis Leon Sanchez (Esp), Nikita Stalnov (Kaz), Harold Tejada (Col), Aleksandr Vlasov (Rus) et Artyom Zakharov (Kaz). (Belga)