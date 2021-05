Le départ de l'étape reine samedi avancée de deux heures, arrivée prévue vers 15h00

(Belga) Le départ de la 4e étape du Tour de Romandie (WorldTour), l'étape coïncider une arrivée au sommet de Thyon 2000 samedi a été avancée de deux heures, ont annoncé les organisateurs vendredi soir.

A la veille de l'arrivée, un contre-la-montre de 16,19 km à Fribourg, les coureurs doivent se farcir une montée de 20,7 kilomètres à 7.6% après avoir déjà dû franchir deux cols de première catégorie et deux autres de 3e catégorie au départ de Sion sur 161,3 km. Un départ donné donc à 10h35, deux heures plus tôt que prévu pour coïncider avec une fenêtre météo plus favorable. L'arrivée sera jugée dès lors aux alentours de 15h00 à 2.100m d'altitude pour un dénivelé de l'étape qui reste inchangé (4.157m). L'Espagnol Marc Soler (Movistar) a pris la tête du classement général la veille en remportant la 3e étape à Estavayer détrônant l'Australien Rohan Dennis (INEOS Grenadiers) victime d'une chute. Soler possède au général 14 secondes d'avance sur deux autres coureurs d'Ineos Grenadiers, l'Australien Richie Porte et le Britannique Geraint Thomas. Ilan Van Wilder (DSM) est 8e et premier Belge à 21 secondes.