Le Français Thibaut Pinot annonce que ce sera sa dernière saison et veut "finir en beauté"

(Belga) Thibaut Pinot a annoncé que 2023 sera sa dernière saison. "2023, profiter, tout donner pour ne rien regretter", a écrit sur les réseaux sociaux le coureur français, 32 ans, qui raccrochera son vélo à l'issue du Tour de Lombardie le 8 octobre.

"C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie, au fil des années", a confié aussi Thibaut Pinot dans le communiqué de son équipe Groupama-FDJ. "Je suis excité par les choses nouvelles que je vais pouvoir découvrir après ma carrière, mais je suis tout autant excité de courir pendant cette dernière année. J'ai rarement été aussi motivé avant une saison et je veux finir en beauté. Je fais tout et je vais continuer de tout faire pour signer les meilleurs résultats possibles." Professionnel depuis 2010, le Franc-Comtois, vainqueur d'étape sur les trois Grands Tours, compte 33 victoires à son palmarès. "Maintenant, je suis prêt pour la vraie vie", a expliqué Thibaut Pinot dans un entretien à L'Équipe qui avait annoncé la nouvelle. Heureux d'annoncer sa retraite "tôt", comme ça, comme il le dit avec le sourire, "quand je courrai, on saura que c'est la dernière fois, avant que j'aille m'enterrer dans mon trou", écrit le quotidien sportif français. Cette année, le grimpeur de la Groupama-FDJ participera notamment au Giro (6 au 28 mai) et espère disputer son dernier Tour de France, en juillet. Thibaut Pinot aura couru toute sa carrière pour FDJ, remportant trois étapes au Tour de France (2012, 2015 et 2019), une au Tour d'Espagne (2018) et une au Tour d'Italie (2017). Il a gagné notamment le Tour de Lombardie en 2018, deux fois le Tour de l'Ain et deux étapes de Suisse parmi ses 33 victoires. (Belga)