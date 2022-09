Le frère et coach de Segaert, fier de la 2e place, reconnait la suprématie du Norvégien

(Belga) Loïc Segaert, frère et entraîneur d'Alec Segaert, s'est montré très fier de la médaille d'argent acquise par son protégé lors du contre-la-montre espoirs des Mondiaux de cyclisme, lundi en Australie. "Il a remporté l'argent et le Norvégien (Soren Waerenskjold, ndlr) était un peu trop fort", a-t-il déclaré à l'arrivée.

"J'étais un peu stressé depuis dimanche", a reconnu Loïc Segaert. "Évidemment, c'est Alec qui roule mais, en tant que coach, vous ressentez un peu la pression également. Nous avions établi un bon plan et tout s'est déroulé comme prévu. Il a démarré assez rapidement et cela lui a donné des ailes. Il n'a pas pu tenir le rythme dans la seconde partie mais ce n'est pas illogique. Il a été rapide mais un autre a tout simplement été meilleur. Le Norvégien a fait la différence dans ce deuxième tour. Il était plus fort, ce qui est logique car il est trois ans plus âgé", a-t-il expliqué. Segaert a parcouru les 28,8 kilomètres du parcours de Wollongong dans un temps de 34:29, soit 16 secondes de plus que Waerenskjold. "C'est conséquent mais Alec a encore du temps, ce n'est que sa première saison chez les espoirs", a insisté l'entraîneur de celui qui a été champion d'Europe juniors en 2021 et espoirs cette année. "Il pourra combler ce retard s'il devient un peu plus fort chaque année. Nous avons encore le temps de décrocher le titre car il peut encore franchir de nombreux paliers." "Nous sommes très contents. Alec avait fait le plein de confiance après son titre à l'Euro mais nous savions que ce serait plus compliqué ici car Waerenskjold et Leo Hayter (finalement 3e, ndlr) n'étaient pas présents au Portugal. Finalement, il termine entre les deux. C'est une médaille d'argent bien méritée", a ponctué Loïc Segaert. (Belga)