Le GP Samyn, première course wallonne de la saison, s'annonce plus disputé que jamais

Le GP Samyn inaugurera mardi la saison cycliste professionnelle en Wallonie. La 54e édition de l'épreuve, qui sera disputée entre Quaregnon et Dour, sera ponctuée par les désormais traditionnels secteurs pavés dans les circuits locaux, des difficultés qui conviendront aux plus costauds, donc un des grands favoris, le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), qui participera pour la première fois à la course wallonne.

La 54e édition du GP Samyn s'annonce très disputée, deux jours après l'enchaînement du week-end d'ouverture en Flandre, à l'Omloop Het Nieuwsblad et à Kuurne-Brussel-Kuurne. Le parcours de cette première manche de la Bingoal Cycling Cup 2021 conduira, dans sa première partie, les coureurs dans la région du Hainaut occidental avant de revenir vers les circuits locaux autour de Dour et de Honnelles où devrait se dessiner l'issue finale de la course hainuyère.

Cinq secteurs pavés difficiles, dont deux en côte, pimenteront le circuit local que les coureurs devront boucler à trois reprises. L'arrivée sera jugée à Dour, au terme des 205,4 kilomètres de course, en haut d'un long faux plat de près de 2 kilomètres. Le champion du Pays-Bas Mathieu Vander Poel (Alpecin-Fenix), dont la participation au GP Samyn a été annoncée dimanche en marge de Kuurne-Brussel-Kuurne, fera figure de favori de la course, sur un parcours qui devrait lui convenir à merveille.

Le vainqueur du Tour des Flandres 2020, très actif à Kuurne-Brussel-Kuurne avec une audacieuse attaque à 82 kilomètres de l'arrivée, entend peaufiner en Hainaut sa condition en vue des prochaines classiques du printemps. Face au Néerlandais, l'équipe Deceuninck-Quick Step dont le collectif porté par le Britannique Mark Cavendish et par le Français Florian Sénéchal, vainqueur du GP Samyn en 2019, sera un atout majeur dans la lutte pour la victoire.

Les Lotto-Soudal seront emmenés par l'Allemand John Degenkolb, très actif à Kuurne. D'autres lauréats de la semi-classique wallonne seront également au rendez-vous, notamment, le Néerlandais Niki Terpstra (Total-Direct Energie), double vainqueur en 2016 et 2018, et le vainqueur français sortant Hugo Hofstetter de l'équipe Israel-Star Up Nation au sein de laquelle on retrouvera le Belge Sep Van Marcke, en grande première au GP Samyn.

Le GP Samyn 2020 avait vu la victoire du Français Hugo Hofstetter. Le Samyn des Dames avait été remportée par la Néerlandaise Chantal Blaak. Les deux courses du GP Samyn des dames et des hommes 2021 se dérouleront à huis clos, en raison des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire.