Le Grand Prix Samyn lancera la saison cycliste professionnelle en Wallonie le 3 mars

(Belga) Le Grand Prix Samyn (1.1) inaugurera le 3 mars la saison cycliste professionnelle en Wallonie, deux jours après le week-end d'ouverture en Flandre. La 51e édition de l'épreuve cycliste hennuyère, qui a été présentée mercredi à Quaregnon, sera précédée par le "Samyn des Dames-Mémorial R. Delhaye", 2e manche de la Lotto Cycling Cup.

La 51e édition du Grand Prix Samyn se déroulera le 3 mars entre Quaregnon et Dour. Après une boucle de 97 kilomètres dans le Hainaut Occidental, les coureurs entreront sur le circuit local de 26,9 kilomètres qu'ils devront parcourir quatre fois. Ce circuit sera pimenté par cinq tronçons pavés pour un total de 3,1 kilomètres par tour. L'arrivée sera fixée à proximité de la Place Verte, dans le centre de Dour. Vingt-cinq équipes de sept coureurs, dont six formations du World Tour et dix UCI Pros Teams, sont annoncées au départ. Le Mémorial Roger Delhaye, ex-Samyn des Dames, en sera à sa 9e édition. L'épreuve, à laquelle 25 équipes sont annoncées, sera la 2e manche de la Lotto Cycling Cup féminine après le Omloop van Het Hageland le 1er mars. La course fera la jonction entre Quaregnon et Dour sur la distance de 94,9 kilomètres. Les coureuses entreront sur le circuit local après 16,87 kilomètres, pour trois boucles locales de 26,9 kilomètres. En 2019, les lauriers étaient revenus au Français Florian Sénéchal chez les hommes et à la Néerlandaise Jip Van den Bos chez les dames. Le Grand Prix Samyn rend hommage à la mémoire du coureur franco-belge José Samyn, premier vainqueur de la course en 1968, qui avait trouvé la mort lors du Critérium de Zingem le 30 août 1969 à l'âge de 23 ans. (Belga)