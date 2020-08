Le jeune néo-pro Mauri Vansevenant ne repart pas, pas de fracture pour Hermans et Van Moer

(Belga) Pour sa première course en tant que professionnel pour Deceunick-Quick Step, Mauri Vansevenant, 21 ans, malade, n'a pu prendre le départ jeudi de la 2e étape du Critérium du Dauphiné. Après leur chute la veille, Quinten Hermans et Brent Van Moer, contraints à l'abandon mercredi, ne présentent de leur côté aucune fracture.

"Mauri Vansevenant a du se retirer du Dauphiné avant le départ de la 2e étape après avoir vomi durant la nuit", a tweeté son équipe jeudi. Mercredi, Quinten Hermans (Circus-Wanty Gobert) et Brent Van Moer (Lotto-Soudal), victimes tous les deux d'une chute, ont du abandonner laissant dès lors 13 Belges en course. Son équipe craignait une fracture du bras, mais "il n'y a rien de cassé" pour Quinten Hermans, a communiqué Circus-Wanty Gobert. Lotto-Soudal a expliqué de son côté que Brent Van Moer ne souffrait pas non plus de fracture mais bien de contusions à l'épaule droite et au coude droit. On a dû aussi lui mettre neuf points de sutures au genou gauche. (Belga)