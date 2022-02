Le livre sur le cyclisme "Vélo 2022" est paru

(Belga) La 67e édition du livre de cyclisme "Vélo" a été publiée. Les auteurs Joël Godaert et Guido Elias ont limité l'édition de cette année à un seul volume, divisé en résultats et fiches de coureurs.

"Vélo 2022" est, malgré le grand nombre de courses annulées en raison du coronavirus, toujours épais de 320 pages. En couverture, on retrouve le champion du monde Julian Alaphilippe, le champion belge Wout van Aert, le porteur du maillot jaune Tadej Pogacar (Tour) et le porteur du maillot rose Primoz Roglic (Vuelta). "L'ouvrage contient à nouveau les résultats de la saison cycliste dans toutes les disciplines officielles", explique le coordinateur Hugo De Kegel. Il existe également un chapitre distinct sur les Jeux Olympiques. "En outre, une attention est portée aux coureurs et aux personnalités du cyclisme qui nous ont quittés." "Vélo 2022" contient également les calendriers des saisons cyclistes masculine et féminine.