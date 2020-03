Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) prive les Belges de la victoire

(Belga) Fabio Jakobsen a remporté au sprint le Grand Prix Jean-Pierre Monseré (1.1) disputé dimanche sur 196,8km entre Hooglede et Roulers, privant les Belges de Circus Wanty-Gobert d'un succès.

Le sprinteur néerlandais de la formation Deceuninck-Quick Step s'est montré en effet le plus rapide devant deux Belges de l'équipe Circus Wanty-Gobert Timothy Dupont, 2e et Alfdan De Decker, 3e. Boris Vallée (Bingoal Wallonie-Bruxelles) a pris la 6e place, Christophe Noppe (Arkéa-Samsic) est 8e et Enzo Wouters (Tarteletto-Isorex), 10e, complète le contingent belge dans le top 10. Fabio Jakobsen, 23 ans, signe la 17e victoire de sa carrière et la troisième de l'année déjà après des succès d'étape au Tour de la Communauté de Valence et au Tour du Portugal le mois dernier. (Belga)