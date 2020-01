Le patron du Tour de France adresse des louanges à Remco Evenepoel: "Il est capable d’attaquer n’importe où"

Christian Prudhomme, directeur du cyclisme chez ASO, organisateur notamment des classiques wallonnes, a évoqué l'arrivée d'une nouvelle génération de coureurs au sein du peloton international, à l'image du jeune Sportif belge de l'année 2019 Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), dont la participation aux classiques wallonnes est annoncée en 2020.



"On voit émerger une génération de jeunes", a indiqué Christian Prudhomme, en marge de la présentation des classiques wallonnes mardi à Liège. "On l'a vu avec la victoire d'Egan Bernal sur le Tour de France 2019. On le voit avec Remco Evenepoel qui va disputer pour la première fois les classiques ardennaises, avec Mathieu van der Poel qui sera, peut-être sur la Flèche Wallonne. On voit des jeunes gens qui sortent des schémas établis, qui sont capables d'attaquer à 30, 40, 50 kilomètres de l'arrivée, de faire des retours improbables, pour gagner. La nouvelle génération apporte un air frais. Ca fait saliver d'avoir ces jeunes au départ, des jeunes qui tentent des choses qu'on leur demande de ne surtout pas tenter, mais qu'ils osent. Un Remco Evenpoel, par exemple, et ce n'est pas lui rendre service de trop l'encenser, mais dont je parle néanmoins tout le temps, a, semble-il, un tel talent : il est capable d'attaquer n'importe où. Ca a, d'autre part, attaqué de plus loin l'an dernier sur la Doyenne pour la victoire et j'espère que ce n'est pas un phénomène de 2019."