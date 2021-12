Le Saudi Tour de retour au calendrier en 2022

(Belga) Annulé cette année en raison de la crise sanitaire, le Saudi Tour (2.1) aura de nouveau lieu en 2022, ont annoncé mercredi les épreuves de cette course à étapes qui se déroulera du 1er a 5 février 2022 en Arabie Saoudite.

La première édition du Saudi Tour avait eu lieu en 2020. L'Allemand Allemand Phil Bauhaus a été le premier coureur à inscrire son nom au palmarès, et pour l'instant le seul, puisque l'édition 2021 n'a pu se tenir à cause du coronavirus. Comme en 2020, plusieurs courses annexes seront organisées e marche du Saudi Tour, dont une course féminine (Saudi Tour Women Ride). (Belga)