Ce skieur allemand devient... cycliste professionnel chez Bora-hansgrohe

Le skieur allemand Anton Palzer change de carrière et devient cycliste professionnel chez Bora-hansgrohe. L'équipe WorldTour a annoncé jeudi qu'il avait signé un contrat qui débutera en avril.

Plazer, 27 ans, fait partie du top mondial en randonnée et en alpinisme. Après la fin de sa dernière saison hivernale, il débutera comme cycliste professionnel en avril 2021.

"Cela peut sembler être un pari audacieux, et il y a un certain risque, mais nous suivons Toni depuis longtemps et nous sommes convaincus de ses capacités physiques", a déclaré le manager Ralph Denk. "Primoz Roglic et Michael Woods sont de bons exemples pour montrer qu'une telle expérience peut mener au succès, et nous avons toujours dit que nous ferions du scouting dans d'autres sports".

"Je ne veux pas dire que Toni va se battre pour la victoire du Tour dans les deux années à venir. Mais nous voyons beaucoup de potentiel en lui, surtout pour la haute montagne. Nous l'utiliserons de plus en plus au début de la saison pour des courses difficiles d'une journée et des courses par étapes d'une semaine en montagne".

Pour Palzer, ce passage en tant que cycliste professionnel s'apparente à un vieux rêve. "La décision de débuter une nouvelle carrière est venu lors de mes contacts avec Bora-hansgorhe", a réagi l'Allemand. "Le plus important est de bien m'intégrer dans l'équipe, apprendre de mes équipiers et me mettre au service de l'équipe".

Primoz Roglic (saut à ski) et Michael Woods (athlétisme) ont également pratiqué d'autres disciplines avant de se lancer dans le cyclisme où ils ont construit une belle carrière. Roglic a remporté deux fois le Tour d'Espagne (2019 et 2020), une fois Liège-Bastogne-Liège (2020) et a terminé deuxième du Tour de France en 2020. Woods, pour sa part, a remporté Milan-Turin (2019) et deux étapes du Tour d'Espagne.