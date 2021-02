Le Slovène Tadej Pogacar remporte le classement final, la dernière étape pour Caleb Ewan

(Belga) Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté le classement final général du Tour des Emirats arabes unis, première course du WorldTour de la saison, la seule au Moyen Orient, samedi à l'issue de la 7e et dernière étape entre Yas Mall et Abou Dhabi Breakwater sur 147 kilomètres.

Caleb Ewan (Lotto Soudal) s'est adjugé le dernier sprint massif pour décrocher sa première victoire cette saison, la 47e de sa carrière. L'Australien, 26 ans, a privé l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), 2e, d'une troisième victoire cette semaine. L'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) est 3e sur le podium du jour. Au classement général, Pogacar a devancé de 35 secondes le Britannique Adam Yates (INEOS Grenadiers), malgré une chute dans cette dernière étape. Le Portugais João Almeida (Deceuninck-Quick Step), 3e, complète le podium. Des bordures se sont formées lors de la deuxième partie de la course. Tout était rentré cependant dans l'ordre à un peu moins de cinquante kilomètres de l'arrivée dans la capitale. A 40 kilomètres du but cependant, une chute collective mettait à terre plusieurs coureurs de INEOS Grenadiers. Adam Yates, 2e au général à 35 secondes, se relevait mais avait été touché à la face, son visage ayant frappé le sol. Le peloton, et l'équipe UAE Team Emirates, décidait de l'attendre. Tadej Pogacar, 22 ans, ajoute déjà une 19e victoire à son palmarès professionnelle et la première de sa saison dans une course par étapes. Le Slovène, vainqueur du Tour de France l'an dernier, avait remporté la 3e étape, clé, de ce Tour des Emirats arabes unis. (Belga)