Le Tchèque Josef Cerny succède à Peter Sagan au palmarès

(Belga) Le Tchèque Josef Cerny (Quick Step-Alpha Vinyl) a remporté samedi la 66e édition du Tour de Slovaquie (2.1), succédant au Slovaque Peter Sagan au palmarès. La victoire dans la 4e et dernière étape disputée sur 182,1km entre Levoca et Kosice est revenue au jeune Néerlandais Jasper Haest (VolkerWessels) devant son coéquipier Peter Schulting.

Huit coureurs ont animé le début de course et porté leur avantage à 3:45 après 91 kilomètres. La mésentente en tête a ruiné leurs efforts, sauf pour deux coureurs, Jasper Haest, 23 ans, et Peter Schulting, 35 ans. Quick Step-Alpha Vinyl avait permis à Cerny de conforter son maillot jaune en prenant trois secondes de bonification dans le premier sprint intermédiaire du jour (km 11). Le peloton n'est jamais revenu sur le duo de tête qui possédait encore 40 secondes d'avance à deux kilomètres de l'arrivée. Les deux hommes ont passé la ligne main dans la main. La victoire est revenue à Jasper Haest devant Schulting. Le Danois Michael Morkov (Quick Sytep-Alpha Vinyl), 3e, a réglé le sprint du peloton. Cerny devance au classement général final son coéquipier Mauri Vansevenant de 6 secondes. Cerny, 29 ans, s'était imposé dans la 5e étape de la Semaine Coppi et Bartali cette année. Sa dernière victoire dans une épreuve par étapes remontait au Tour de la République Tchèque en 2017. Il compte désormais 10 victoires à son palmarès. (Belga)