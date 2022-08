Le Team DSM perd le Belge Henri Vandenabeele, qui abandonne

(Belga) Le Belge Henri Vandenabeele a abandonné le Tour d'Espagne dimanche lors de la 9e étape. Son équipe DSM n'en a pas encore donné la raison. Vandenabeele, qui courait son premier grand tour à 22 ans, est déjà le troisième abandon de l'équipe néerlandaise.

Plus tôt, l'Allemand Nikias Arndt et le Britannique Mark Donovan n'avaient pas pris le départ de la 8e étape, après avoir été testés positifs au coronavirus. Le leader de l'équipe Thymen Arensman ne dispose donc plus que de quatre équipiers. (Belga)