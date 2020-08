Le témoignage glaçant de l'homme qui a découvert Remco Evenepoel dans le ravin: "Notre cœur s'est arrêté pendant une seconde"

Geert Van Bondt, le directeur sportif de Quick Step lors du Tour de Lombardie, a décrit une scène d'angoisse. C'est lui qui a découvert Remco Evenepoel après sa terrible chute de ce weekend.

Geert Van Bondt n'est pas prêt d'oublier cette scène. Le directeur sportif de la formation Deceuninck-Quick Step était le premier à porter secours à Remco Evenepoel. Il est arrivé quelques secondes après son accident.

Il a directement compris qu'il se passait quelque chose de sérieux lors de son arrivée sur le pont. "Notre coeur s'est arrêté pendant une seconde", a-t-il raconté dans la Gazet van Antwerpen. " On a dû se garer plus loin et trouver un moyen de descendre auprès de lui. Une fois à son chevet, il était soulagé de nous voir. Il m'a d'abord dit avoir des douleurs à la hanche et à l'aine. Puis il m'a demandé: 'Geert, reste avec moi'", poursuit-il.

Heureusement, les signaux étaient positifs. "Quand j'ai vu qu'il bougeait ses doigts et ses pieds, j'ai su que ça irait. Je lui ai demandé de rester le plus immobile possible en attendant les médecins", a poursuivi Geert Van Bondt.

La suite est heureusement rassurante, malgré de graves blessures. Gageons que l'on reverra Remco Evenepoel au même niveau dans quelques mois.