Le Tour de France, ça commence aujourd'hui: Pogacar favori ultime, Van Aert dans la course au maillot vert

Tadej Pogacar aborde le 109e Tour de France cycliste, ce vendredi à Copenhague avec le statut de grand favori. Le Slovène de 23 ans a remporté les deux précédentes éditions et il a affiché cette saison une forme remarquable, s'illustrant dans les Strade Bianche, mais aussi à Milan-Sanremo et même au Tour des Flandres. Le N.1 mondial devra surtout se méfier de l'équipe Jumbo-Visma qui compte sur les deuxièmes de l'édition 2020 (Primoz Roglic) et 2021 (Jonas Vingegaard) pour le battre. INEOS Grenadiers avec un Geraint Thomas, vainqueur du Tour en 2018 et qui a retrouvé son niveau au Tour de Suisse, pourrait tenter de jouer les trouble-fêtes tout comme le Russe Aleksandr Vlasov ou l'Australien Ben O'Connor. Avec cinq arrivées jugées au sommet à la Planche des Belles Filles, au col du Granon, à l'Alpe d'Huez, à Peyragudes et à Hautacam. Il faudra cependant être très fort pour devancer Pogacar.

Côté Belge, si on ne peut rêver d'un successeur à Lucien Van Impe, dernier maillot jaune à Paris en 1976, on suivra en particulier Wout van Aert qui a clairement affiché son ambition de ramener le maillot vert à Paris mais aussi de revêtir le maillot jaune. Et cela pas plus tard que vendredi soir à l'issue de la première étape contre la montre de 13,2 km dans les rues de la capitale danoise qui accueille enfin le Grand Départ, deux ans après l'année prévue initialement. Le Covid en 2020 et l'Euro de football en 2021 avaient empêché la plus grande course cycliste au monde de venir faire de l'ombre à la célèbre petite sirène.

On peut aussi attendre du spectacle avec le Néerlandais Mathieu van der Poel qui adore dynamiter les courses. Le Covid a refait parler de lui ces derniers jours et les cas positifs ont touché plusieurs coureurs et directeurs sportifs qui devaient être au départ (Trentin, Coquard, Tim Declercq, Impey entre autres). Il y a d'autres absents: le Colombien Egan Bernal le lauréat 2019, en convalescence après sa terrible chute en janvier, le champion du monde Julian Alaphilippe qui lui aussi paie les conséquences d'une culbute à Liège-Bastogne-Liège. Son équipier chez Quick-Step Alpha Vinyl le sprinteur Mark Cavendish, 37 ans, n'a pas été repris et ne pourra donc battre le record de 34 victoires d'étape qu'il partage depuis l'an dernier avec Eddy Merckx. Greg Van Avermaet, le champion olympique de Rio, âgé de 37 ans, n'a pas non plus trouvé grâce auprès de son équipe.

Ce Tour de France sera le dernier de Philippe Gilbert. Futur retraité à la fin de la saison, le Remoucastrien s'élancera pour la 12e fois dans la Grande Boucle. Il effectuera à cette occasion son 25e grand tour. Celui qui porta le maillot jaune après sa victoire dans la première étape du Tour 2011 fêtera ses 40 ans le 5 juillet lors la 4e étape entre Dunkerque et Calais.