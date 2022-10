Le Tour de France se dévoile: voici les parcours de la prochaine édition (photos)

La présentation du Tour de France masculin et féminin se tenait ce jeudi à Paris. Les organisateurs ont levé le voile sur les deux parcours respectifs.

Tour masculin

L'édition 2023 du Tour de France, qui a été présentée jeudi à Paris, partira de Bilbao dans le Pays basque espagnol le samedi 1er juillet et se terminera sur les Champs Elysées à Paris le dimanche 23 juillet.

La 110e édition de la Grande Boucle s'annonce usante, avec le passage dans les cinq massifs montagneux de l'Hexagone. Les sprinters auront huit occasions de s'exprimer. Le Tour de France 2023 comprendra un seul contre-la-montre individuel de 22 km dans les Alpes au lendemain de la 2e journée de repos.

Le Grand Départ du 110e Tour de France sera donné à Bilbao, dans la communauté autonome du Pays basque. La Grande Boucle 1992 avait pris son envol d'une autre ville basque espagnole Saint-Sébastien qui accueillera cette fois l'arrivée de la 2e étape.

Après trois étapes au-delà des Pyrénées, le Tour de France se poursuivra sur les routes de France en visitant six Régions et vingt-cinq départements. Le Tour de France 2023, long de 3.404 kilomètres, totalisera 21 étapes: 8 de plaine, 4 accidentées, 8 de montagne - dont 4 arrivées en altitude à Cauteret-Cambasque, au Puy de Dôme, au Grand Colombier et à Saint-Gervais Mont Blanc - et 1 contre-la-montre dans les Alpes au début de la dernière semaine. Deux journées de repos sont programmées après 9 et 15 jours de course.

Le parcours

1er juillet: 1re étape Bilbao (Espagne) - Bilbao, 182 km

2 juillet: 2e étape Vitoria-Gasteiz (Espagne) - Saint-Sébastien (Espagne), 209 km

3 juillet: 3e étape Amorebieta-Etxano (Espagne) - Bayonne, 185 km

4 juillet: 4e étape Dax - Nogaro, 182 km

5 juillet: 5e étape Pau - Laruns, 165 km

6 juillet: 6e étape Tarbes - Cauterets-Cambasque, 145 km

7 juillet: 7e étape Mont-de-Marsan - Bordeaux, 170 km

8 juillet: 8e étape Libourne - Limoges, 201 km

9 juillet: 9e étape Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme, 184 km

10 juillet: repos à Clermont-Ferrand

11 juillet: 10e étape Vulcania - Issoire, 167 km

12 juillet: 11e étape Clermont-Ferrand - Moulins, 180 km

13 juillet: 12e étape Roanne - Belleville-en-Beaujolais, 169 km

14 juillet: 13e étape Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier, 138 km

15 juillet: 14e étape Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil, 152 km

16 juillet: 15e étape Les Gets Les Portes du Soleil - Saint-Gervais Mont-Blanc, 180 km

17 juillet: repos à Saint-Gervais Mont-Blanc

18 juillet: 16e étape Passy - Combloux (contre-la-montre individuel), 22 km

19 juillet: 17e étape Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel, 166 km

20 juillet: 18e étape Moûtiers - Bourg-en-Bresse, 186 km

21 juillet: 19e étape Moirans-en-Montagne - Poligny, 173 km

22 juillet: 20e étape Belfort - Le Markstein, 133 km

23 juillet: 21e étape Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Elysées, 115 km

Tour féminin

Le parcours du Tour de France Femmes 2023 a été révélé en prélude à la présentation du 110e Tour de France masculin, jeudi à Paris. Le Grand Départ sera donné le dimanche 23 juillet à Clermont-Ferrand, le jour de l'arrivée du Tour de France hommes à Paris. L'arrivée finale sera jugée le dimanche 30 juillet à Pau au terme de la 8e étape, disputée sous la forme d'un contre-la-montre individuel.

Le Tour de France Femmes s'adressera à plusieurs types de coureuses, ont indiqué jeudi les organisateurs. "La première étape s'adressera aux puncheuses", a expliqué Franck Perque, responsable sportif de l'épreuve.

"La deuxième pourra déjà dessiner les premiers contours du classement général. La troisième étape sera à l'avantage des sprinteuses. La quatrième sera la plus longue (177 km), avec une deuxième partie qui présente quelque 2.400 mètres de dénivelé positif. Elle apportera à la course un parfum de classique. La cinquième et la sixième seront à l'avantage des baroudeuses et des sprinteuses. La septième étape sera l'étape-reine, en montagne, avec les ascensions des cols d'Aspin et du Tourmalet, avant la huitième et dernière, à Pau, disputée en contre-la-montre individuel sur 22 kilomètres. Elle pourrait encore avoir une influence sur le classement général."

"Notre premier pari du Tour de France Femmes en 2022 a été réussi", a indiqué Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes. "Les chiffres d'audience le prouvent avec, notamment, plus de 22 heures de diffusion du direct sur France Télévisions et 20 millions de téléspectateurs français. Il y avait par ailleurs beaucoup de monde, dont des jeunes filles, sur le bord des routes pour voir passer les coureuses. Autre signe: nous recevons beaucoup de candidatures de villes-étapes, pour le Tour masculin et le Tour de France Femmes, et pas qu'en France!"

Au terme des quatre étapes du Tour de France Femmes 2022, la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten s'était imposée au classement final devant sa compatriote Demi Vollering et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma.

Le parcours

23 juillet: 1re étape Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand, 124 km

24 juillet: 2e étape Clermont-Ferrand - Mauriac, 148 km

25 juillet: 3e étape Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux, 147 km

26 juillet: 4e étape Cahors - Rodez, 177 km

27 juillet: 5e étape Onet-le-Château - Albi, 126 km

28 juillet: 6e étape Albi - Blagnac, 122 km

29 juillet: 7e étape Lannemezan - Tourmalet Bagnères-de-Bigorre, 90 km

30 juillet: 8e étape Pau - Pau (contre-la-montre individuel), 22 km