Le Tour de Murcie à son tour reporté en raison de la crise sanitaire

(Belga) Le Tour de Murcie, prévu les 12 et 13 février, est reporté en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, ont annoncé mardi les organisateurs de cette course catégorisée 2.1 par l'UCI, l'Union cycliste internationale.

"La situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19 nous oblige à reporter l'organisation du Tour de Murcie. C'est une décision très difficile à prendre parce que tout avait été prévu pour accueillir l'une des plus grosses participations de notre histoire", explique le communiqué. "Nous avons proposé à la fédération espagnole de cyclisme et à l'UCI de le reporter au 21 et 22 mai. Il y a va de notre responsabilité et pour l'instant notre devoir est de penser à toutes les personnes infectées et aux professionnels qui se battent chaque jour contre cette pandémie." Xandro Meurisse avait remporté l'édition 2020 de ce Tour de Murcie qui avait eu lieu les 14 et 15 février, juste avant l'arrêt des courses en raison du coronavirus. (Belga)