Le Tour de Wallonie se déroulera à huis clos

La 41e édition du Tour de Wallonie (2.1 Pro), prévue du 16 au 19 août, se déroulera à huis clos, a annoncé vendredi le cabinet d'Elio Di Rupo (PS), le Ministre-Président de la Région Wallonne.

"Aucun public autre que les coureurs et les organisateurs et accompagnateurs ne pourront être présents aux départs et arrivées des quatre étapes. Seuls les riverains résidant sur le passage de la course cycliste et les personnes qui font partie de la bulle familiale peuvent observer le passage de la course cycliste et ce, uniquement à hauteur de leur résidence", a précisé le communiqué.

"Si ces personnes assistent au passage de la course depuis un lieu public tel que la voirie, à partir de l'âge de 12 ans, elles sont obligées de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu."

Le Tour de Wallonie débute le 16 août à Soignies et l'arrivée est programmée le 19 août à Erezée.