Les championnats des Pays-Bas de cyclisme sur route annulés

(Belga) Les championnats des Pays-Bas de cyclisme sur route ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué mardi la fédération néerlandaise de cyclisme (KNWU).

Traditionnellement prévus le dernier weekend de juin, une semaine avant le Tour de France, les championnats nationaux ont été reportés cette année à cause du Covid-19. L'UCI (Union cycliste internationale) avait proposé les 22 et 23 août, une semaine avant le départ du Tour reporté. Les grands événements sportifs sont interdits jusqu'au 1er septembre aux Pays-Bas. La fédération néerlandaise a donc décidé d'annuler les championnats nationaux. Fabio Jakobsen, sacré en 2019, gardera donc son maillot tricolore un an de plus. En Belgique, le National est prévu le 23 août à Anzegem. (Belga)