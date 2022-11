Les Mondiaux 2024 entre Halle et Louvain, les championnats de Belgique 2023 à Oud-Heverlee

(Belga) Octroyés à la Belgique et situés en Brabant Flamand, les championnats du monde de cyclisme sur terre (gravel) auront lieu entre Halle et Louvain, ont officialisé les organisateurs mardi.

La troisième édition de cette épreuve sur terre, similaire à ce que les coureurs peuvent vivre dans une classique comme les Strade Bianche, aura lieu en Belgique Louvain avait accueilli les championnats du monde sur route l'année dernière et la cité louvaniste sera à nouveau un épicentre du cyclisme, sur terre cette fois, avec les premiers championnats de Belgique (gravel) à Oud-Heverlee le 15 octobre 2023. La première mouture des Mondiaux de gravel a eu lieu en octobre dernier à Veneto en Italie et fut remportée par Gianni Vermeersch. La deuxième édition l'an prochain aura aussi lieu en Italie les 30 septembre et 1er octobre dans un lieu encore à déterminer. (Belga)