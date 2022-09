Les Néerlandaises favorites du chrono, épreuve d'ouverture des Mondiaux de cyclisme

(Belga) Les Mondiaux de cyclisme s'ouvriront dimanche à Wollongong avec le contre-la-montre féminin, disputé pour la première fois sur la même distance (34,2 km) que la course masculine. Les Néerlandaises, qui ont remporté quatre des cinq dernières éditions, sont les favorites toutes désignées de cette première épreuve sur le sol australien.

Lauréate en 2021 sur un parcours rectiligne à Bruges, Ellen Van Dijk est la favorite au maillot irisé. Elle devra battre Annemiek van Vleuten, qui a réalisé un incroyable triplé Giro - Tour - Vuelta cette saison, pour décrocher un troisième titre mondial. La Suissesse Marlen Reusser, 2e des Jeux Olympiques derrière Van Vleuten et 2e des Mondiaux 2020 et 2021, aura aussi sa carte à jouer sur un parcours qui propose deux tours d'un circuit local et 312 mètres de dénivelé. Le Mount Ousley, une montée de 700 mètres à 6,5 % de déclivité moyenne, pourrait bien être le juge de paix. Le parcours, quelque peu similaire à celui de Bergen en 2017, où Van Vleuten s'était imposée, est un mélange de sections techniques et d'autres propices aux rouleuses. Les outsiders dans la lutte au podium sont l'Australienne Grace Brown ainsi que les Américaines Leah Thomas et Kristen Faulkner. La Belgique sera représentée par Lotte Kopecky et Julie Van De Velde. Quadruple championne nationale en titre de l'exercice, Kopecky disputera cette épreuve pour la première fois lors d'un Mondial. (Belga)