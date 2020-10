Liège-Bastogne-Liège - Fractures multiples pour Greg Van Avermaet

(Belga) Victime d'une lourde chute dimanche à Liège-Bastogne-Liège, Greg Van Avermaet (CCC) a été contraint d'abandonner La Doyenne. Le champion olympique souffre de trois côtes cassées, d'une vertèbre cassée, d'un pneumothorax et d'une déchirure des ligaments de l'épaule, a annoncé son équipe CCC dimanche soir, après les examens passés par le Waeslandien au CHU du Sart-Tilman. CCC précise que le coureur ne souffre d'aucune commotion cérébrale.

Greg Van Avermaet ne pourra pas disputer les classiques de pavés comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Sa saison est très certainement terminée, selon CCC. "Ces blessures signifient plus que probablement la fin de la saison de Greg, mais nous suivons son rétablissent de près avec le médicin en chef de l'équipe Max Testa, et nous prendrons une décision définitive dans les jours ou semaines qui viennent", déclare Piotr Kosielski, médecin de CCC. Greg Van Avermaet a chuté à une centaine de kilomètres de l'arrivée, dimanche. Le Belge et l'Australien Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe) ont chuté alors que le peloton passait un îlot directionnel. Visiblement sonné, le champion olympique est resté un moment au sol avant de se relever. (Belga)