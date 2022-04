Liège-Bastogne-Liège: Intermarché-Wanty-Gobert avec Pozzovivo en leader et trois Belges

(Belga) Domenico Pozzovivo emmènera l'équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux lors de Liège-Bastogne-Liège dimanche, a annoncé samedi la formation belge.

L'expérimenté italien, 39 ans, a obtenu plusieurs places d'honneur sur la "Doyenne", avec une cinquième place en 2014 et 2018, une huitième place en 2015 et une douzième en 2017. Il a fini 15e de la Flèche Wallonne mercredi. Trois Belges, Jan Bakelants, Quinten Hermans et Baptiste Planckaert, figurent aussi dans la sélection, complétée par l'Italien Simone Petilli, l'Allemand Georg Zimmermann et le Néerlandais Corné van Kessel. (Belga)