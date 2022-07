Lorena Wiebes s'offre un deuxième succès sur la 5e étape, Marianne Vos reste en jaune

(Belga) La Néerlandaise Lorena Wiebes (DSM) a remporté la cinquième étape du Tour de France Femmes (WorldTour) après 175,6 km de course entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges jeudi. Sa compatriote Marianne Vos (Jumbo-Visma), troisième de l'étape, conserve son maillot jaune.

Dans une arrivée au sprint, Wiebes a fait parler sa pointe de vitesse pour s'imposer devant la championne du monde italienne Elisa Balsamo et Marianne Vos et décrocher son deuxième succès sur le Tour après celui de la première étape sur les Champs-Élysées. À 23 ans, Wiebes s'offre le 53e bouquet de sa carrière, le 17e cette saison. Dans l'un des derniers virages, l'Italienne Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo), 4e au général, s'est trompée de route ruinant ses chances de l'emporter au sprint. Au classement général, Marianne Vos conserve le maillot jaune de leader et profite de ses quatre secondes de bonification pour désormais compter 20 secondes d'avance sur l'Italienne Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM). Vendredi, la sixième étape mènera le peloton de Saint-Dié-des-Vosges à Rosheim sur un parcours accidenté de 128,6 km. (Belga)