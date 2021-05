Lotte Kopecky a remporté la 4e étape du Tour de Thuringe

(Belga) La championne de Belgique Lotte Koepcky (Liv Racing) a remporté vendredi la 4e étape du Tour de Thuringe cycliste (2.Pro). Au terme de 101 kilomètres autour de Dörtendorf, en Allemagne, elle s'est imposée au sprint devant la Néerlandaise Lucinda Brand (Trek-Segafredo) et l'Allemande Liane Lippert (DSM). C'est la deuxième victoire de la saison pour Kopecky, 25 ans, après celle acquise en mars au Samyn des Dames.

Victorieuse jeudi et déjà 2e de la 1re étape, Brand, 31 ans, profite de ce troisième podium en quatre étapes pour prendre les commandes du général. Elle compte 4 secondes d'avance sur Kopecky et 8 sur la Norvégienne Emma Norsgaard, en tête vendredi matin. Samedi, la 5e des six étapes de ce rendez-vous allemand verra le peloton rouler 143,3 kilomètres autour de Weimar. Ce Tour de Thuringe, remporté par l'Allemande Kathrin Hammes en 2019 et annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, se ponctuera dimanche à Gotha.