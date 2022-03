Lotte Kopecky brille et remporte les Strade Bianche

La Belge Lotte Kopecky (SD Worx) a remporté la course féminine des Strade Bianche, samedi, à Sienne, devant la Néerlandaise Annemiek van Vleuten. Kopecky a résisté à van Vleuten dans la dernière rampe menant à la piazza del Campo avant de la devancer au sprint au terme des 136 kilomètres.



La Belge, 26 ans, s'était classée 17e l'an passé pour sa première participation. Kopecky a mis fin à une série de quatre victoires des Néerlandaises, dont deux pour van Vleuten (2019 et 2020).



"C'est une vraie victoire d'équipe", a exulté la Belge. "van Vleuten était très, très forte. C'était vraiment un sprint jusqu'au dernier virage, je m'y étais préparée en regardant les courses des hommes". Les Strade Bianche sont la première des 25 courses du calendrier mondial féminin. La prochaine, le Tour de la Drenthe (Pays-Bas), est prévue samedi prochain.