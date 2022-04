Malade, Louis Vervaeke est forfait et pas remplacé

(Belga) Louis Vervaeke, malade, ne pourra pas prendre le départ du Tour du Pays basque la semaine prochaine, a communiqué son équipe Quick-Step Alpha Vinyl dimanche.

La formation de Patrick Lefevere se présentera sur les routes basques avec six coureurs uniquement: Remco Evenepoel et le double champion du monde français Julian Alaphilippe, Dries Devenyns, Mauri Vansevenant, le Français Rémi Cavagna et le Britannique James Knox. La 61e édition du Tour du Pays basque s'étale de lundi - avec un contre-la-montre individuel de 7,5 km à Hondarribia pour commencer - à samedi avec une arrivée jugée à Arrate. (Belga)