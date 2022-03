Marc Sarreau vainqueur au sprint, Piet Allegaert troisième

(Belga) Marc Sarreau (AG2R Citrën) a remporté la 44e édition de Cholet-Pays de la Loire (Fra/1.1), quatrième manche de la Coupe de France de cyclisme, dimanche. Après 202 km de course autour de Cholet, le Français s'est imposé au sprint afin de permettre à son équipe de débloquer son compteur victoire en 2022. Un autre Français, Emmanuel Morin (Team U Nantes Atlantique), a pris la 2e place devant Piet Allegaert (Cofidis). Vito Braet (Sport Vlaanderen Baloise) a terminé 8e.

Le Français Paul Lapeira (AG2R Citroën) et le Britannique Lewis Askey (Groupama-FDJ), les deux derniers fuyards du jour, ont été repris à 600 mètres de la ligne, laissant les hommes les plus rapides se disputer le bouquet du jour. Plus véloce que ses adversaires, Sarreau s'est imposé pour décrocher la 13e victoire de sa carrière, la première depuis celle acquise à Paris-Bourges en octobre 2019. Sarreau, nouveau leader du classement général de la Coupe de France, a permis à son équipe, où évoluent entre autres Stan Dewulf, Oliver Naesen et Greg Van Avermaet, d'enfin monter sur la plus haute marche d'un podium cette saison. Sarreau succède au palmarès à l'Italien Elia Viviani. (Belga)