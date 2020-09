Marianne Vos prive Lotte Kopecky d'une victoire d'étape au Giro Rosa

(Belga) Marianne Vos (CCC-Liv) a remporté mardi la cinquième étape du Giro Rosa, le Tour d'Italie féminin. La Néerlandaise de 33 ans a devancé au sprint Lotte Kopecky (Lotto Soudal) après 110 km de course autour de Terracina.

Le peloton a été divisé en deux après l'ascension de deuxième catégorie placée à mi-parcours. Malgré une tentative d'Elisa Longo Borghini à 20 km de l'arrivée, la victoire s'est jouée au sprint. Marianne Vos s'est montrée la plus rapide pour décrocher sa 27e victoire d'étape au Giro Rosa. Kopecky, 24 ans, a pris la deuxième place devant l'Américaine Coryn Rivera (Sunweb). La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) a fini dans le premier peloton et a conservé son maillot rose. La sixième étape, mercredi, proposera un parcours accidentée de 97 km entre Torre del Greco et Nola. Le Giro Rosa s'achève samedi. (Belga)