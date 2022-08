Marianne Vos s'impose au sprint dans la course en ligne

(Belga) Marianne Vos (Jumbo-Visma) a remporté la course en ligne de l'Open de Suède Vargarda dames (WorldTour) dimanche sur 125,7 km autour de Vargarda.

Dans un final animé, Vos s'est isolée en tête avec Valérie Demey (Liv Racing), la Française Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) et la Britannique Pfeiffer Georgi (DSM) à 14 kilomètres de l'arrivée. Le quatuor a résisté au retour du peloton et s'est joué la victoire au sprint où la Néerlandaise s'est montrée la plus rapide devant Audrey Cordon-Ragot et Pfeiffer Georgi. Valérie Demey a elle dû se contenter de la 4e place. La Néerlandaise Lorena Wiebes (DSM) a elle réglé le sprint du peloton pour prendre la 5e place. Vos, 35 ans, décroche ainsi la 243e victoire de sa carrière, la cinquième cette saison après deux étapes du Tour d'Italie et deux étapes du Tour de France. L'Open de Suède Vargarda est une course du calendrier WorldTour féminin qui se déroule sur deux jours avec un contre-la-montre par équipe et une course en ligne. Trek-Segafredo avait remporté le chrono samedi. (Belga)