Martin Laas passe de BORA-hansgrohe à Astana

(Belga) Martin Laas quitte BORA-hansgrohe pour Astana Qazaqstan Team, a indiqué samedi la formation kazakhe, avec laquelle le sprinter estonien de 29 ans s'est engagé pour une saison.

Martin Laas affiche 14 victoires au compteur, la dernière en date étant son succès dans la 2e étape de l'Arctic Race of Norway en 2021. Cette saison, il a notamment terminé 2e de la 1re étape du Tour d'Arabie Saoudite (2.1) en début d'année et 2e du Baltic Chain Tour (2.2) en août dans son pays. L'année dernière, Laas avait pris la 3e place du Championnat des Flandres à Koolskamp (1.1) derrière Jasper Philipsen et Dylan Groenewegen et de la Clasica de Almeria (1.Pro) derrière Giacomo Nizzolo et Florian Sénéchal. Il avait aussi signé deux tops 10 sur la Vuelta. (Belga)