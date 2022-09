Mathieu van der Poel avec Alpecin-Fenix à l'assaut de la Citadelle de Namur mercredi

(Belga) Mathieu van der Poel sera bien dans l'effectif d'Alpecin-Fenix pour le Grand Prix de Wallonie mercredi, a confirmé l'équipe belge de cyclisme mardi.

Le Néerlandais avait repris la compétition lors de la Course des Raisins à Overijse le 24 août s'imposant ensuite coup sur coup à la course de Grammont le 31 août et celle à Izegem le 8 septembre. Van der Poel préparera encore ses championnats du monde en Australie (18-25 septembre) en inscrivant le rendez-vous wallon à son programme. Il disputera en principe encore la Primus Classic à Haecht samedi. Dries De Bondt et Jasper Philipsen figurent aussi dans la sélection d'Alpecin-Fenix à l'assaut de la Citadelle de Namur au sommet de laquelle sera jugée l'arrivée de cette épreuve 1.Pro de 199,7 kilomètres au départ de Blegny. (Belga)