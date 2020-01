Mathieu van der Poel domine le Grand Prix Sven Nys

(Belga) Le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté le Grand Prix Sven Nys, la sixième des huit manches du Trophée AP Assurances de cyclocross, disputé traditionnellement le jour de l'An. Le champion du monde s'est imposé en solitaire, avec 23 secondes d'avance sur Eli Iserbyt et 40 sur le Britannique Tom Pidcock.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix, ex-Corendon Circus) a dominé l'épreuve décrochant la 17e victoire de sa saison (en 18 courses) et la première de l'année. Il a dû toutefois contrer les velléités offensives d'Eli Iserbyt en début d'épreuve. Le Néerlandais est parti très tôt à l'attaque avec, scotché dans sa roue, Eli Iserbyt. Il a fallu quelques tours à Van der Poel pour mettre à mal l'opiniâtreté d'Iserbyt. Eli Iserbyt conserve encore sa place de leader au classement général, mais voit le champion du monde néerlandais lui reprendre du temps. Un autre membre de la formation Alpecin-Fenix s'est illustré. Chez les dames en effet, la jeune Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado, 21 ans, a dominé l'épreuve pour l'emporter la championne des Pays-Bas, Lucinda Brand, reléguée à une minute. Leur compatriote Annemarie Worst, 3e, complète le podium féminin et est reléguée à deux minutes et 6 secondes d'Alvarado au général. Côté belge, Ellen Van Loy a pris la 8e place just devant Sanne Cant, 9e et Laura Verdonschot, 10e. Loes Sels a été victime d'une chute dès le début de course. Ceylin del Carmen Alvarado décroche là la 9e victoire de sa saison hivernale et sa 3e de suite dans ce Trophée AP Assurances. Elle a cependant confirmé qu'elle disputerait le championnat du monde chez les Espoirs. Le Français Antoine Benoist, 20 ans, l'a emporté chez les Espoirs devant le champion de Belgique Timo Kielich, profitant notamment de sa chute dans le dernier tour, et Yentl Bekaert, 3e, qui conserve la tête de ce challenge de la régularité. Chez les juniors, qui d'autres que Thibau Nys, le fils de Sven, pouvait s'imposer chez lui à Baal. La grande promesse du cyclocross, 17 ans, a devancé Ward Huybs et Lucas Janssen. Jente Michiels, victime d'une fracture du poignet dimanche à Diegem, était absent au départ. Chez les filles, l'Américaine Madigan Munro a dominé la course juniore devançant la Néerlandais Fem van Empel et la Britannique Zoë Backstedt. Le Brussels Universities Cyclocross à Ixelles le 5 janvier et le cross des cravates à Lille le 8 février clôtureront le programme du Trophée AP Assurances. (Belga)