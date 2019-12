Mathieu van der Poel réalise la passe de trois à Saint-Nicolas

(Belga) Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté samedi le Waaslandcross, troisième manche des Rectavit Series (ex-Soudal Classics), à Saint-Nicolas. À la veille de la sixième manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Namur, le Néerlandais s'est imposé devant Quinten Hermans (Telenet Baloise Lions) et le Britannique Tom Pidcock (TP Racing). Le Tchèque Zdenek Stybar (Deceuninck Quick-Step) a terminé sixième.

Élu sportif de l'année aux Pays-Bas mercredi, van der Poel s'est isolé en tête juste avant l'entame du cinquième tour, profitant d'un enlisement de ses concurrents dans le sable pour attaquer, après un peu plus de vingt-deux minutes de course. Le Néerlandais signe sa onzième victoire de la saison, en douze cross. Il avait déjà gagné l'an passé à Saint-Nicolas, tout comme en 2014. Wout van Aert, qui se remet toujours de sa chute au Tour de France, le champion de Belgique Toon Aerts, Eli Iserbyt ou Michael Vanthourenhout, manquaient à l'appel. Chez les dames, Sanne Cant, 29 ans, a fait parler son expérience pour signer sa première victoire de la saison. Malgré une chute dans le dernier tour, la triple championne du monde s'est imposée au sprint devant la Néerlandaise de 20 ans Aniek Van Alphen. La Hongroise Blanka Kata Vas, 18 ans, complète le podium. Il s'agit de la quatrième victoire à Saint-Nicolas pour Sanne Cant. Enfin, Florian Richard Andrade a levé les bras chez les juniors pour la deuxième année consécutive. Le Français s'est imposé devant le Néerlandais Twan Van der Drift et le Danois Gustav Wang. Les deux dernières manches des Rectavit Series, une série de cross pour lesquels il n'y a pas de classement général, auront lieu en février, le samedi 22 à Louvain et le mercredi 26 à Waregem.