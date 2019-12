Mathieu van der Poel renoue avec la victoire dans le cross des raisins à Overijse

(Belga) Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté la cyclocross des Raisins à Overijse dimanche renouant avec la victoire, sa 10e de la saison, en onze courses. Le Néerlandais avait été battu la veille par Toon Aerts qui mettait ainsi un terme à une série de 35 victoires d'affilée du champion du monde.

Mathieu van der Poel a fait la course en tête poursuivi par Quinten Hermans et Tom Pidcock. Le jeune Britannique de l'équipe TP Racing Team a pris la 2e place devant Quinten Hermans (Telenet Baloise Lions). Toen Aerts a pris cette fois la 4e place. Un autre Néerlandais, Lars van der Haar a été contraint à l'abandon dans le dernier tour. Chez les dames, c'est Annemarie Worst qui l'a emporté. La Néerlandaise a devancé sa compatriote Lucinda Brand, victorieuse l'an dernier et l'Italienne Alice Arzuffi. Sanne Cant a pris la 6e place. Deux autres Néerlandaises, Ceylin Alvarado, victorieuse la veille à Renaix dans le cadre d'une manche du Trophée AP Assurances, ainsi que Yara Kastelijn, la championne d'Europe, n'étaient pas au départ. Plus tôt dans la journée, la course pour les juniors a vu la victoire de Wiliam Lecerf devant Lukas Vanderlinden et le Néerlandais Lucas Janssen. (Belga)